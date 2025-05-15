Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 13:45
Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçiş

kusura bakmayın, nereye başlık açacağımı tam olarak bulamadım, dışişleri ile ilgili olunca buraya açmam uygun olur diye düşündüm.

şu anda ülkemizden gürcistana yeni tip resimli kimlik ile geçilebiliyor. aynı şekilde azerbaycana da geçilebiliyor.

peki gürcistandan azerbaycana yeni tip resimli kimliğimizle geçilebiliyor mu? bana kesin bir cevap verebilecek kimse var mı? :)

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