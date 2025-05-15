Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 13:47
İsteğe bağlı atandığım okulda 3 yıl dolmadan proje okula geçebilir miyim?

3 yılı doldurmak zorunlu mu

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