Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 15:02
CİMER Şikayetleri Hakkında
Kurumda yönetici hakkında yapılan CİMER şikayetini kimin yaptığı öğrenilebilir mi?

Halkadami89
Şef
15 Mayıs 2025 15:16
Korkuyorsanız hiç bu işlere girmeyiniz.

ho-chi-minh
Aday Memur
15 Mayıs 2025 15:18
ben şikayeti yapanı öğrenmek istiyorum
Halkadami89, 27 dk. önce
Korkuyorsanız hiç bu işlere girmeyiniz.

Halkadami89
Şef
15 Mayıs 2025 15:20
Öğrenip ne yapacaksınız? Mobbing mi? Eğer kendinize güveniyorsanız kanunsuzluk etmeyecek, yalnızca adaleti uygulatacaksınız. Bunları yerine getirmiyorsanız, hakkınızda yapılacak şikayetleri de sorgulamayacaksınız.
ho-chi-minh, 25 dk. önce
ben şikayeti yapanı öğrenmek istiyorum
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