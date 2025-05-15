Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 15:07
ben ekpss den Kütahya sağlık bilimlerine memur olarak atandım ama İzmir de bir üniversiteye geçiş ya
bana ulaşsın hani yer değişikliği yapalım

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