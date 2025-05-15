Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 15:20
2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi

Merhaba, 2025 yılı Yaz Tatili İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 1. aşama başvuruları 30 Haziran-8 Temmuz 2025 diye duyurulmuştu.

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