Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 15:27
2025-2026 MEB takvimi açıklandı.

https://www.memurlar.net/haber/1135713/meb-2025-2026-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi.html

26 haziran 2026 cuma kapanacak okullar

Çok Yazılan Konular

Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?2025 il içi yer değiştirme Münhal liste2025 yaz mazeret atamasında il emri verilir mi?Kurban bayramı tatili uzar mı?Mazeret ataması sonrası norm fazlası ataması nasıl olacak?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Ankara Tarih branşı iliçiÖğretmenlik mi şube müdürlüğü mu

Sözlük

crops35 1 Meyveli maden suyu 1 Sonsuza dek 1 chia tohumu 1 uyku geldiği halde direnme sorunsalı 1 hakkı bulut 1 banka 1 topraklarımda barış istemiyorum 1 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 3 Sabah Alarmını Erteleyip Hayatı da Erteleyenler 1

Son Haberler

RTÜK'ten 6 televizyon kanalına üst sınırdan cezaMEB, 2. dönem 2. yazılı sınavları için örnek soruları yayımladıTürkiye ve Özbekistan Arasında Ticaret Hacmi ArtıyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorBu hafta 11 film vizyona girecek

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir