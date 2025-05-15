Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


15 Mayıs 2025 15:37
hizmet birleştirme

6 yıldır 4C li kadrolu memur olarak çalışmaktayım. Sözleşmeli bir memuriyete geçtiğimde bu süreyi ekletip derece kademe vs haklarımdan faydalanmak için başlar başlamaz mı dilekçe vermem gerekiyor? yıllık izne etkisi olur mu ünvanlar farklı diye etki etmiyor yazan olmuş aday memurluk sürem sayılacak mı ? cevaplar için teşekkürler

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