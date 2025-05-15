Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Mayıs 2025 15:50
Refakat İzni ve İller Arası Tayin

Arkadaşlar refakat izni kullanırken iller arası tayinler açıldığında tayin isteyebiliyor muyuz?

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