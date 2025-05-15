Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Mayıs 2025 17:53
Atama

Arkadaşlar ben sağlık bakanlığından sözleşmeli personel olarak atandım. Atandıktan sonra sözleşme imzalamazsam aynı puanla tekrardan aynı bakanlığın ya da farklı bakanlıkların sözleşmeli personel alımına başvuru yapabilir miyim


husaysem066
Şef
15 Mayıs 2025 18:47
atandıktan sonra gitmezsen eğer belirli bir süre men yiyorsun diye biliyorum.
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