Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Mayıs 2025 18:46
İzin Hakkım var mı ?
tam bağımlı engelli %96 olan babam için refakat izni veya başka izin alabilir miyim ? yanında yıllık izin dışında durabilmem içinbir izin hakkı var mı ? engeli dışında kalp rahatsızlığı var. ama tedavi yok şuan. engeli için bir izin alabiliyor muyum ? ne yapmalıyım

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Personel AlımıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Boşanma Tayini ve ÇocuklarEş Durumu Tayiniİstifa Sonrası AtamaEş Durumu TayiniPromosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?Eş Durumu Tayini YardımSağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği SınavıSüt İzni Devam Ederken ASM'ye Geçiş

Sözlük

rafet el roman 3 jose mujica 1 şu an çalan şarkı 7 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 3 feriştah 2 yengeç sepeti sendromu 1 chia tohumu 1 çüş 1 her gidilen etkinlikten sonra o ünlü kişinin takibe alınması 1 radore 1

Son Haberler

Rüşvetle cezasını kaldırdığını iddia eden şüpheli 'iftira'dan tutuklandıBakan Yumaklı: Bu yıl kurbanlık konusunda herhangi bir sorun yokHastane bahçesinde husumetlisini vurduMEB Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları açıklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'a gidecek

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir