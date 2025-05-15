İzin Hakkım var mı ?

tam bağımlı engelli %96 olan babam için refakat izni veya başka izin alabilir miyim ? yanında yıllık izin dışında durabilmem içinbir izin hakkı var mı ? engeli dışında kalp rahatsızlığı var. ama tedavi yok şuan. engeli için bir izin alabiliyor muyum ? ne yapmalıyım

tam bağımlı engelli %96 olan babam için refakat izni veya başka izin alabilir miyim ? yanında yıllık izin dışında durabilmem içinbir izin hakkı var mı ? engeli dışında kalp rahatsızlığı var. ama tedavi yok şuan. engeli için bir izin alabiliyor muyum ? ne yapmalıyım