Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mayıs 2025 19:04
Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?

Mayıs ayı tahmini kaç gelir sizce dün hem benzine hem motorine yüksek bir zam geldi.Benim tahminim 2.30 olması yönünde


mmr-26
Memur
15 Mayıs 2025 19:42

1,36

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