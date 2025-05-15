Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2025 19:05
Egm sivil memur atama sayfası

sivil memurlardan atama isteyen varmı ?


Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 19:42
evet

cano3003
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 20:14
atama mazeret mi,yoksa 3 yıl doldu diyemi?

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 20:21
3 yıl doldu diye

cano3003
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 20:26
pbs dilekçe takipte ne yazıyor sizde? yada açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi varmı
Shadow68, Dün
3 yıl doldu diye

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 20:27
değerlendirilmektedir diyor

jeje1987
Şef
15 Mayıs 2025 20:30
25 inde acıklanağı yönünde bilgi sendikadan

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 20:38
aynen 25 inde diye bir söylenti var

cano3003
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 20:46
hakkımızda hayırlısı bekliyoruz bakalım ne olacak

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 20:52
Sizde ne yazıyor

cano3003
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 22:12
aynı şekilde değerlendirilmektedir
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