Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2025 19:05
sivil memurlardan atama isteyen varmı ?
sivil memurlardan atama isteyen varmı ?

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 19:42
evet

cano3003
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 20:14
atama mazeret mi,yoksa 3 yıl doldu diyemi?

Shadow68
Aday Memur
15 Mayıs 2025 20:21
3 yıl doldu diye
Toplam 3 mesaj

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