2025-2026 Takvim 2. Ara Tatil Tarihinin Saçmalığı

gerçekten komedi. iki senedir inatla bunu yapıyorlar. artık iyice komik hale geldi. biri söylesin bu bakana daha önemli sorunlar var

gerçekten komedi. iki senedir inatla bunu yapıyorlar. artık iyice komik hale geldi. biri söylesin bu bakana daha önemli sorunlar var