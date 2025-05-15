Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 19:25
2025-2026 Takvim 2. Ara Tatil Tarihinin Saçmalığı

Açıklanan takvime göre 2 şubat 2026 tarihinde 2. dönem başlayacak. 16-20 mart tarih aralığı ise 2. ara tatil olarak belirlenmiş. arada sadece 1.5 ay var. ara tatilden sonra okulun kapanmasına ise tam 3 ay. var. kısacası ara tatil ara tatillik olmaktan çıkmış kasti olarak ramazan bayramı tatiline denk getirilmiş böylecede yaz tatilimizden alınıp gerçekleştirilen ara tatil bize karşı kullanılır olmuştur, çok yazık çok.


Peyami.safa81
Aday Memur
15 Mayıs 2025 19:44

Halbuki ramazan bayramında ekstradan sadece 1 gün tatil var. İnanılmaz saçma bir karar olmuş. Kesinlikle değiştirilmesi lazım.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
15 Mayıs 2025 20:13
gerçekten komedi. iki senedir inatla bunu yapıyorlar. artık iyice komik hale geldi. biri söylesin bu bakana daha önemli sorunlar var

m.r_f
Şef
15 Mayıs 2025 20:21

Ramazan bayramı 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bayram tatilini bir hafta yapmışlar işte, bence bu kadar infial yaratacak bir durum değil. Aksine iyi niyetle düşünülmüş bir karara benziyor. Öğretmen olmayan ve memleketinde yaşamayan memurların çoğu ne ailesini ne sevdiklerini ziyaret edemez 1 günlük bayramda.

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