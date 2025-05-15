KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 19:39
Önlisans merkezi atama yaş sınırı

Merhabalar arkadaşlar 42 yaşında kpss önlisans sınavına girip merkezi atamadan atama olabiliyor mu? Merkezî atama da yaş sınırı var mı?

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