Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2025 20:23

POLİSLİK PİŞMANLIK MIDIR?
Sebeplerini de yazın arkadaşlar. - Hayatım boşa geçiyor, yaşamadan.

Bu ankete 1 saat 35 dakikada, 9 kişi oy kullandı

Sebeplerini de yazın arkadaşlar. - Hayatım boşa geçiyor, yaşamadan.

memur3428
Daire Başkanı
15 Mayıs 2025 21:17

Olumsuz yönleri zaten biliyoruz memnun olanlardan olumlu yönleri dinleyelim bakalım belki bizim atladigimiz birseyler vardır...


karaşimşek76
Şef
15 Mayıs 2025 21:24

Bu kadar riskli bir iş yapıp bu kadar çok çalışıp da bu kadar değersiz olup bu kadar az maaş alan başka bir meslek yok maalesef

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Mayıs ödüllendirmesiİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Yeni atama yönetmeliği hakkındaMeslekten çıkarma cezası alıp başka kuruma atanmakBankacılık ve Polislik tercihisivil memurlardan atama isteyen varmı ?

Sözlük

İkizler Paradoksu 3 Mn radyo 2 Uzun yazan yazar 6 Meyveli maden suyu 1 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 4 puslu.a.y.n.a 1 kendi kendine konuşurken yakalanmak 7 Bugün bu cümlelere denk geldim 1 supporters 12 uyku düzeni 4

Son Haberler

'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da olacakPolise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandıPutin, Kara Kuvvetleri Komutanı Salyukov'u görevden aldı375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir