Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
2025-26 Eğitim Öğretim yılı 2. ara tatil tarihi ile ilgili karar doğru mu?
Bilindiği üzere 2025-26 Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı. 2. ara tatil 16-20 Mart tarihlerine denk geliyor. 20 Mart Cuma günü aynı zamanda ramazan bayramı ve normal şartlarda 1 gün. Sizce karar doğru mu?
Bilindiği üzere 2025-26 Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı. 2. ara tatil 16-20 Mart tarihlerine denk geliyor. 20 Mart Cuma günü aynı zamanda ramazan bayramı ve normal şartlarda 1 gün. Sizce karar doğru mu?
|Güvenlik kodu
Çok Yazılan Konular
Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?2025 il içi yer değiştirme Münhal listeMazeret ataması sonrası norm fazlası ataması nasıl olacak?2025 yaz mazeret atamasında il emri verilir mi?Kurban bayramı tatili uzar mı?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ankara Tarih branşı iliçiAile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?Öğretmenlik mi şube müdürlüğü mu
Sözlük
Son Haberler
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da olacakPolise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandıPutin, Kara Kuvvetleri Komutanı Salyukov'u görevden aldı375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Editörün Seçimi
2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir