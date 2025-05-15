2025-26 Eğitim Öğretim yılı 2. ara tatil tarihi ile ilgili karar doğru mu?

Mesele sadece tatil değilki. Çocuklar okula tam adapte oldular derken gene tatil geliyor. Sonrasında temmuzun başına kadar okul var. Mantıklı bir hareket değil bu yapılan.

Ben bu forumda meb öğretmenlere yemek ücreti ödemeli dediğimde linç yedim, öğretmenler kadar hakkını isteye isteye teslim eden bir topluluk yoktur