Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 20:43

2025-26 Eğitim Öğretim yılı 2. ara tatil tarihi ile ilgili karar doğru mu?
Bilindiği üzere 2025-26 Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı. 2. ara tatil 16-20 Mart tarihlerine denk geliyor. 20 Mart Cuma günü aynı zamanda ramazan bayramı ve normal şartlarda 1 gün. Sizce karar doğru mu?

Bu ankete 1 saat 15 dakikada, 8 kişi oy kullandı

Bilindiği üzere 2025-26 Eğitim Öğretim yılı takvimi açıklandı. 2. ara tatil 16-20 Mart tarihlerine denk geliyor. 20 Mart Cuma günü aynı zamanda ramazan bayramı ve normal şartlarda 1 gün. Sizce karar doğru mu?

adakızı
Genel Müdür
15 Mayıs 2025 20:50

Bayrama denk getireceğiz diye yarıyıl tatiliyle birleşecek yakında ara tatil :D


kimininduası
Memur
15 Mayıs 2025 21:02

Mesele sadece tatil değilki. Çocuklar okula tam adapte oldular derken gene tatil geliyor. Sonrasında temmuzun başına kadar okul var. Mantıklı bir hareket değil bu yapılan.

Ben bu forumda meb öğretmenlere yemek ücreti ödemeli dediğimde linç yedim, öğretmenler kadar hakkını isteye isteye teslim eden bir topluluk yoktur


dehneliler
Genel Müdür
15 Mayıs 2025 21:07
öğrenciler için bakılınca doğru olmuş

BuAşkFazlaSana
Şef
15 Mayıs 2025 21:44

Ara tatil çok erkene alınmış. Nisan ayında olmalı.

Toplam 4 mesaj

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