Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2025 21:16
Açığa alınan personelin ulaşım kartının iptal edilmesi

gecen hafta adli bir konudan aciga alindim hu hafta iett kartim iptal olmus baska isiniz gucunuz yokmu bir kerede meslektasinizi koruyun hep mi birbirimize dusmaniz 100 tl sair kesintiyi iptal etmiyorsun devlet 3/2 maas ödüyor sana ne oluyorda kartimi iptal ediyorsun allah bin belani versin


atmaca67
Memur
15 Mayıs 2025 21:19

yemedin icmedin iett mudurlugunemi yazdın daha benim suclu oldugum bile kesin degil allah seni islah


memuraday-y
Şube Müdürü
15 Mayıs 2025 23:01

Allah bilir adli olay dediğin nasıl bir olay ki kartını iptal etmişler kim bilir ne yaptın ne ettin yazmamışsın bile be olay olduğunu? Hak etmişsen iptal etmeleri yerinde olmuş.


ALTARİN OĞLU
Memur
15 Mayıs 2025 23:09
kardesim yanlis anlama ama camda komusan teyzeler geldi aklima.
memuraday-y, 32 dk. önce

Allah bilir adli olay dediğin nasıl bir olay ki kartını iptal etmişler kim bilir ne yaptın ne ettin yazmamışsın bile be olay olduğunu? Hak etmişsen iptal etmeleri yerinde olmuş.

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