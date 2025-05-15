Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mayıs 2025 21:16
ISTANBUL EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELI ACIGA ALINAN POLIS MEMURUNUN ERTESI GÜN IETT UCRETSIZ KARTI IPT

gecen hafta adli bir konudan aciga alindim hu hafta iett kartim iptal olmus baska isiniz gucunuz yokmu bir kerede meslektasinizi koruyun hep mi birbirimize dusmaniz 100 tl sair kesintiyi iptal etmiyorsun devlet 3/2 maas ödüyor sana ne oluyorda kartimi iptal ediyorsun allah bin belani versin


atmaca67
Memur
15 Mayıs 2025 21:19

yemedin icmedin iett mudurlugunemi yazdın daha benim suclu oldugum bile kesin degil allah seni islah

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Mayıs ödüllendirmesiİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Yeni atama yönetmeliği hakkındaMeslekten çıkarma cezası alıp başka kuruma atanmakBankacılık ve Polislik tercihisivil memurlardan atama isteyen varmı ?

Sözlük

şu an çalan şarkı 7 Meyveli maden suyu 1 kula minnet eylememek 2 mutlu eden sesler 1 aklı hafsalası almamak 4 supporters 12 İnterneti kesilince hayatını sorgulayan modern birey 1 Memurlar.net radyo 1 İssot 1 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 13

Son Haberler

'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da olacakPolise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandıPutin, Kara Kuvvetleri Komutanı Salyukov'u görevden aldı375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da

Editörün Seçimi

2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir