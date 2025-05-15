Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


15 Mayıs 2025 23:03
KADRODAN KADROYA GEÇİŞ

Arkadaşlar ben son merkezi atama ile kadrolu aşçı olarak atandım ama seneye sınava girip yine merkeziden yada açıktan büro memurluğuna geçmek istiyorum ama bunun için onay vs gerekir ve zor deniyor ne yapmam lazım. artık başka kuruma geçemez miyim ?

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