Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Mayıs 2025 23:11
DHMİ de inşaat mı, elektrik teknikerliği mi ?

Arkadaşlar temmuz alıkında Dhmi mı tercıh edecem ,hem elektrik hemde inşaattan bana geliyor,,iyi puanım var .şimdi bir kurumsa inşaat teknıkeri olarak çalışıyorum .dhmi de hangi teknıkerlık iyi ?

-maaş

-çalışma şartı

-vardiya

-yoğunluk

Hangi teknıkerlik secılır ? Özellıkle bu alanda çalışanlar cevap verırse sevınırım

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 Giyim YardımıGiyim Yardımları Faiziyle Geri Alınıyor?KİT Yönetişim ReformuBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTCDD özelleştiriliyor mu?Türkşeker sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı sonuçları hk.DHMİ 2025/1 Mekatronik TeknikeriTEİAŞ inşaat teknikeriBecayiş TEİAŞTCDD Becayiş talepleri

Sözlük

sessizlik bazen her şeyden daha gürültülü 6 Mn radyo 4 Sanal Gerçekler 1 topraklarımda barış istemiyorum 1 uyku geldiği halde direnme sorunsalı 1 çizgi film izleyen yetişkin 1 mutlu eden besinler 2 instagram'ın beğeni sayılarını artık göstermemesi 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 2 Maaş Günü Bir Başka Güzelsin 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gittiNisanda Trafiğe 192 Bin Yeni Araç Kaydı Yapıldıİlk ve İkinci El Konut Satışlarında Büyük Artış Yaşandı375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair KanunOcak-mart dönemi işsizlik açıklandı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü