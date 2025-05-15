Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Mayıs 2025 23:11
Dhmii de inşaat mı elektrik teknikerliği mi ?

Arkadaşlar temmuz alıkında Dhmi mı tercıh edecem ,hem elektrik hemde inşaattan bana geliyor,,iyi puanım var .şimdi bir kurumsa inşaat teknıkeri olarak çalışıyorum .dhmi de hangi teknıkerlık iyi ?

-maaş

-çalışma şartı

-vardiya

-yoğunluk

Hangi teknıkerlik secılır ? Özellıkle bu alanda çalışanlar cevap verırse sevınırım

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