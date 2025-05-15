Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mayıs 2025 23:44
Okullarda kermes adı altında bağışa zorlanması

Okullarda Öğretmen ve Velilerin Kermes adı altında bağışa zorlanması doğru mudur? Devletin okullara çeşitli başlıklar altında gönderdiği ödenekler yeterli olmuyor mu!!? Şu hâlde hem öğretmen hem veli ve hatta öğrenci baskı altında bırakılıyor!?? Bu bağışların isteğe bağlı olduğu söylense de verilmediği zaman öğrenci baskıya maruz kalabiliyor!!? Öğrenci kermesten alışveriş yaparak katkıfa bulunuyor, bir de kermese ayrı para katkısı da nedir!!? Çözümü başka şekillerde mümkün olmaz mı!!?


halis4242
Genel Müdür
16 Mayıs 2025 00:24

Devlet eğitim için her bireyden zaten vergi kesmiyor mu!!? Eğitim öğretim ilk ve orta dereceli okullarda ücretsiz değil mi!!?

Bu kermes bağışı gönüllülük esasına dayanmalı, kimse zorlanmamalı, bu yüzden kimse psikolojik baskıya maruz bırakılmamalıdır!!?


okuryazar3
Müsteşar
16 Mayıs 2025 00:32

Kermes geliri denize bir damla suyun katkısı gibi bir şey olur:)Esas amaçları genelde sosyal etkinlik yapmış olmak düşüncesindeyim.

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