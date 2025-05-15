Okullarda kermes adı altında bağışa zorlanması

Devlet eğitim için her bireyden zaten vergi kesmiyor mu!!? Eğitim öğretim ilk ve orta dereceli okullarda ücretsiz değil mi!!?

Bu kermes bağışı gönüllülük esasına dayanmalı, kimse zorlanmamalı, bu yüzden kimse psikolojik baskıya maruz bırakılmamalıdır!!?