Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 00:19
bilgisi olan lütfen yazabilir mi
iyi günler sayın forum üyeleri ben 4 yıllık Bi şark ilinde 4.yilimi bu yaz tamamlıyorum.yeni yönetmelikte il 5 yıl oldu.ben çift şark için 4+2nin ikisine mi yoksa 5+3 un üçüne mi tabi olacağım

Officer3452
Aday Memur
16 Mayıs 2025 00:23
ikinci şarka henüz başlamamış olduğun için kazanılmış hak olmuyor. 3 yıl daha çalışman gerekiyor.
Toplam 1 mesaj

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