Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 00:19
Şark süre hesabı

iyi günler sayın forum üyeleri ben 4 yıllık Bi şark ilinde 4.yilimi bu yaz tamamlıyorum.yeni yönetmelikte il 5 yıl oldu.ben çift şark için 4+2nin ikisine mi yoksa 5+3 un üçüne mi tabi olacağım


Officer3452
Aday Memur
16 Mayıs 2025 00:23
ikinci şarka henüz başlamamış olduğun için kazanılmış hak olmuyor. 3 yıl daha çalışman gerekiyor.

Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 08:33

Yönetmelik çıkmadan önce sarkta olduğun için eski sürelere tabisin,bilmeden işkembeden sallayanlara kulak asma


yorgun77
Aday Memur
16 Mayıs 2025 09:00
İnş öyledir çok sagolun

Brse
Şef
16 Mayıs 2025 11:31

2. Şark yıl sonu kalkar dostum .dert etme


Officer3452
Aday Memur
16 Mayıs 2025 11:34
asıl sallayan sensin. yönetmelikten önce şarkta olması, ilk şark süresi konusunda fayda sağlar. ama ikinci şarka henüz başlamadığı için ikinci şark süresi konusunda malesef yeni süreye tabi olacaktır. işkembeden element uydurma
Mazikalbimdeyaradir, 4 saat önce

Yönetmelik çıkmadan önce sarkta olduğun için eski sürelere tabisin,bilmeden işkembeden sallayanlara kulak asma


yorgun77
Aday Memur
16 Mayıs 2025 11:39
valla herkes Bi handikapta ins kalkar komple de rahatlarız
Toplam 6 mesaj

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