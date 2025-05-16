Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Mayıs 2025 00:39
ekpss ile Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi ne memur olarak atandım

becayiş yapmak istiyorum Ege üniversitesine veya Celal bayar üniversitesine geçiş yapmak için bana ulaşabilir mi

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