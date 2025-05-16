Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 01:01
Dava ile muvafakatname alınması
Herkese merhabalar. Mahkeme kararı ile muvafakatname alındıktan sonra süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mı ?

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