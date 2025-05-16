Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 01:31
Başpolislerin Komiser olduğu İdare Mahkeme kararını arıyorum

Arkadaşlar, 2018-2022 yıllarında 45 yaş altındaki Baspolisler Bakanlık Egm yada İdare Mahkemesi kararına göre Komiser Yardımcısı hak kazanmış, konu ile ilgili belge yada Mahkeme kararı arıyorum. Emekli ikramiyesi yada Maaş farkı olması adına, yardımcı olursanız sevinirim.


Ankaralımemur41
Şef
16 Mayıs 2025 10:23
himayendeki memurlara karşı tavrın değişecekse uğraşma, zira memurdan amir olmayı beceren görmedim

sancak bayrak
Daire Başkanı
16 Mayıs 2025 11:14

Başpolislerin komiser olmak için,Yaş haddinden bir yıl fazla çalışma hesabı yapıp buna sevineni de gördüm.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
16 Mayıs 2025 12:10
Kardeşim Derece 4200 hakettiğinin peşine düşmeye korkan gençler yüzünden teşkilat bu halde, Güvenlik Zabıta maaşları bile artık 80-90 haberiniz olsun. Hakkınızı aramayı öğrenin.
sancak bayrak, 1 saat önce

Başpolislerin komiser olmak için,Yaş haddinden bir yıl fazla çalışma hesabı yapıp buna sevineni de gördüm.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Mayıs ödüllendirmesiMazeret ataması 2025İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİcralık polisler2025 banka promosyonuMeslekten çıkarma cezası alıp başka kuruma atanmakYeni atama yönetmeliği hakkındaEgm sivil memur atama sayfasıAçığa alınan personelin ulaşım kartının iptal edilmesi

Sözlük

babaya skinny pantolon almak 6 whatsapp grupları 1 balık ayhan 1 kendi kendine konuşurken yakalanmak 7 o sene ne olmuştu ki 2 supporters 12 sessizlik bazen her şeyden daha gürültülü 6 Memurlar.net radyo 1 Sanal Gerçekler 1 dokumacı kızlar 1

Son Haberler

Bilecik'te ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandıIşıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesindeİş insanı Kemal Şahin tutuklandı! İnşaat ruhsatları inceleniyorTürkiye'de 27 Müze ve Ören Yeri Gece Ziyarete AçılıyorBahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü