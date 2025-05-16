Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 01:31
Başpolislerin Komiser olduğu mahkeme kararını arıyorum

Arkadaşlar, 2018-2022 yıllarında 45 yaş altındaki Baspolisler Bakanlık Egm yada İdare Mahkemesi kararına göre Komiser Yardımcısı hak kazanmış, konu ile ilgili belge yada Mahkeme kararı arıyorum. Emekli ikramiyesi yada Maaş farkı olması adına, yardımcı olursanız sevinirim.


Ankaralımemur41
Şef
16 Mayıs 2025 10:23
himayendeki memurlara karşı tavrın değişecekse uğraşma, zira memurdan amir olmayı beceren görmedim

sancak bayrak
Daire Başkanı
16 Mayıs 2025 11:14

Başpolislerin komiser olmak için,Yaş haddinden bir yıl fazla çalışma hesabı yapıp buna sevineni de gördüm.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
16 Mayıs 2025 12:10
Kardeşim Derece 4200 hakettiğinin peşine düşmeye korkan gençler yüzünden teşkilat bu halde, Güvenlik Zabıta maaşları bile artık 80-90 haberiniz olsun. Hakkınızı aramayı öğrenin.
sancak bayrak, 2 gün önce

Başpolislerin komiser olmak için,Yaş haddinden bir yıl fazla çalışma hesabı yapıp buna sevineni de gördüm.


swat3410
Editor
16 Mayıs 2025 13:04

Başlığı açan arkadaş özellikle belirtmiş, emeklilik ikramiyesi yada maaş farkı alabilmek adına bu kararı arıyor.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBürolarda polis yerine sivil memur olmalı1 Mayıs ödüllendirmesi2025 atama ana başlıkMazeret ataması 2025İcralık polislerİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakVakıfbank sky'dan kredi çekebilen var mı?Vicdanı olan herkese sesleniyorumYeni atama yönetmeliği hakkında

Sözlük

hindistan 1 Bugün olanlar 1 yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 6 Boğuntuya getirmek 1 2025 Eurovision şarkı yarışması 5 bursa 27 Canları sağolsun 3 İnsan insanın acısını alır 2 ben saçıma ayda 5.000 tl harcıyorum 3 Derya.0676 10

Son Haberler

Feci kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı!Galatasaray Şampiyonluğa Bir Adım Kala!Icardi takımını yalnız bırakmadıDiyarbakır'da hayatını kaybeden emniyet müdürü memleketine uğurlandıAK Parti'nin masasındaki son anket nasıl?

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü