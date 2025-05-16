Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 01:31
Baspolislerin Komser olduğu İdare Mahkeme Kararı arıyorum.
Arkadaşlar, 2018-2022 yıllarında 45 yaş altındaki Baspolisler Bakanlık Egm yada İdare Mahkemesi kararına göre Komiser Yardımcısı hak kazanmış, konu ile ilgili belge yada Mahkeme kararı arıyorum. Emekli ikramiyesi yada Maaş farkı olması adına, yardımcı olursanız sevinirim.

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