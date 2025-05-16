Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Mayıs 2025 02:27
EŞ DURUMU TAYİNİs

SAĞLIK BAKANLIĞINDA SÖZLEŞMELİYİM 663 45A EŞİMDE AYNI BAKANLIKTA SÖZLEŞMELİ BEN BİR SENEMİ DOLDURDUM TAYİN İÇİN İSTEK YAPABİLİR MİYİM YOKSA ONUNDA BİR YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR MI ? YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM

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