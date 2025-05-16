Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Mayıs 2025 08:11
Atanıp Gitmeme Durumu

Ben hemşire olarak atandım yani su an güvenlik soruşturması var.Gitmezsem 2026da olacak kpss sınavına girebilecek miyim.Ya da üniversite hastanesine basvuru yapabilir miyim puanimla


Zeliha dur
Aday Memur
16 Mayıs 2025 08:30

Hocam ben de aynı soruyu soruyorum cevap alamadım hala. Aynı puanımızla tekrardan sözleşmeli persone

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