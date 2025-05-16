Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Mayıs 2025 08:22
Hizmet Birleştirme ve Puan

eşim daha önce özel bir hastanede hemşire olarak 3 yıl çalıştı ve 2022 de hemşire olarak sağlık bakanlığına atandı. atandıktan sonra hizmet birleştirme yaptı ve özelde çalıştı. Daha önce hizmet puanı eş kıdemlilerine göre yüksekti ve derece kademesi de ilerlemişti fakat geçen gün baktığımızda puanı sadece bakanlıkta çalıştığı kadardı. dilekçe yazıldığında ise il sağlık bizi aradı ve özel hastane olduğu için sadece derece kademeyi etkiler puan olarak etkilemez dediler. Bu kural sonradan değişmiş olabilir mi. verilen puan alınmış mıdır


samukabeyy
16 Mayıs 2025 08:25

düzeltme : atandıktan sonra hizmet birleştirme yaptı ve özelde çalıştığı 3 yılın bir kısmını saydırdı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Personel AlımıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)İstifa Sonrası AtamaEş Durumu TayiniBoşanma Tayini ve ÇocuklarSağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği SınavıSüt İzni Devam Ederken ASM'ye GeçişEş Durumu Tayini YardımAtama3+1 Sözleşmeli Eş Durumu

Sözlük

İkizler Paradoksu 2 mutlu eden besinler 2 açıklama gereği duymak 1 crops35 2 Boğuntuya getirmek 1 rafet el roman 3 whatsapp grupları 1 instagram'ın beğeni sayılarını artık göstermemesi 1 ikizler erkeği 4 her gidilen etkinlikten sonra o ünlü kişinin takibe alınması 1

Son Haberler

Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyorFETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 gözaltıYargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal KararlarAltın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert DüşüşüAnkara'da 104 yıllık el bombası bulundu!

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü