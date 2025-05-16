Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 09:55
Vakıfbank SKY Dan Kredi Çekebilen Var mı?

Tanımlı Sky limit 1100000 , tanımlı ihtiyaç kredisi 383 bin olmasına rağmen kredi kullanamıyorum. Ya bu nasıl bir bankadır ki maaş müşterisinin hiçbir avantajı yok. Hata veriyor uygulama sürekli. Şubeye yönlendiriyor. Şubedekiler de zaten kendi cebinden çıkıyor sanki para, o şekilde muamele yapıyorlar. Bu şekilde hata alıp çözebilen var mı?


kızılelma2023
Aday Memur
16 Mayıs 2025 10:04
sky dan çekme yüzde 10 faiz kesintisi yapıyor

Dadaşcan
Aday Memur
16 Mayıs 2025 10:06
Allah maaş bankasının eline düşürmesin. Kan emici vampir gibiler.

İbrahim Burakkk
Aday Memur
16 Mayıs 2025 10:12

Çekemiyorum ki zaten. Vermiyor hiçbir şekilde

kızılelma2023, 39 dk. önce
sky dan çekme yüzde 10 faiz kesintisi yapıyor

İbrahim Burakkk
Aday Memur
16 Mayıs 2025 10:13

Gerçekten öyle. Bize hiçbir faydası yok şu an Vakıfbankın

Dadaşcan, 37 dk. önce
Allah maaş bankasının eline düşürmesin. Kan emici vampir gibiler.
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