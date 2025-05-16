Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 10:00
İnsan kendini sevmezse

Bence herkes önce kendini sevmeli

İnsan kendini sevmezse diğer insanlar da sevmez

Seven olsa dahi sevgisi yok olur gider

Kendimizi sevelim

bizim sevgimiz bize yeter mi bilmem

Ama bu hayatta en çok kendimizi sevmez gerektiğine inanıyorum

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