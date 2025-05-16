Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Mayıs 2025 10:48
TSK Subay, İlk ve Acil Yardım Teknikeri Eş durumu Ataması

Merhaba arkadaşlar.

TSK'da subay olarak görev yapan birisinin yanına ilk defa ataması

olan ilk ve acil yardım teknikeri birisi eş durumundan nasıl tayin olur ?

Bunun için belli bir süre şartı var mıdır ? Bilen arkadaşlarım yardımcı

olabilirlerse sevinirim..

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