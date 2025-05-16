Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 10:50
Kamu personeli alımlarında yaş şartı

An itibariyle 35 yaş sınırı geldi. Merkezi atamada dahil olmak üzere yaş şartı resmileşti


Fizyoterapist4465
Aday Memur
16 Mayıs 2025 10:53

Keşke habere tıklayıp içeriğini de okusaydınız.

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