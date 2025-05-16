Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2025 12:15
Jandarma tayin

İyi günler jandarmada bulunan devlet memurlarin tayinleri ne zaman aciklanacak bilgisi olan varmı şimdiden teşekkürler

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