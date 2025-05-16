Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2025 12:19
Hagb davsinin bekçilik veya güvenlik hizmetleri konusundaki etkisi nedir

Merhaba arkadaşlar

6 yıl kadar önce aslı hukuktan almış olduğum hakaret davası sonucunda 1 yıl 3 ay ceza bu ceza hagb ile sonuclandirildi. Bu süreç sonunda sabıka kaydında herhangi bir sicil bozukluğu çıkmamasına rağmen 5 yıl önceki süreç içerisinde güvenlik sertifikası alırken valilik tarafından red edildim. Güvenlik soruşturmasıni gecemedim yani. Hagb kararını adliyeden dilekçesi ile silinmesi dilekçesini verdim. Şu anda bir kamu kuruluşunda mevsimlik işçi olarak bekçilik görevine başlayacağım. Almis olduğum hagb bir şekilde göreve başlama engel olur mu? Şu anda güvenlik sertifikam yok ilerde güvenlik sertifikası almak istersen yine aynı şekilde sonuç mu alırım.konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

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