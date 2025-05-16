Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 12:33
İkinci Üniversite

Lisans mezunuyum ikinci üniversitesi olarak hangi bölümü okumayı tavsiye edersiniz ataması çok olan


Mühendis Traderr
Aday Memur
16 Mayıs 2025 14:55

Memurlar net in kpss robotlarını inceleyebilirsin.Orada hangi bölümün kaç ataması var kaç puanla kapatmış kolaylıkla bulabilirsin. Kendi kararını kendin vermen daha iyi olabilir bence


Kempeitei
Aday Memur
19 Mayıs 2025 15:16
tıp banko atanıyorsun

yuriy
Aday Memur
19 Mayıs 2025 17:43

Sonra dayak yiyip yurtdışına gidiyorsun değil mi? Arkadaş düzgün bir soru sormuş. Atama istiyorsanız İİBF bölümlerinden uluslararası ilişkiler ve çeko hariç bir bölüm okuyup atanabilirsiniz tabi en az 85 puan alacak şekilde.

Kempeitei, 5 saat önce
tıp banko atanıyorsun
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