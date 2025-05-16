Bürolarda Polis olmamalı, sivil memur olmalı

Arkadaşlar her birimin zorunlu olaram bürosu bulunmaktadır. Bunda bir sorun yok ancak büro personel sayısı kadar veya yarısı kadar içerde masada görev yapan bürocular bulunmaktadır. Son derece gereksiz personel görevlendirmesi mevcut, bürocuların totaldeki sayısı basite alınmayacak kadar fazladır. Gih memurlarının bir çoğu atıl görevlerde heba olmaktadır. Yapılacak bir düzenleme ve liyakat taramasından sonra memurları büroların asli çalışanı yapıp bürocu abilerimizi sokakta asli görevlerde çalıştırılabilirler.Bu olması gereken yöneticilerimizin mutlaka üzerinde durması gereken bir konudur. Diğer bir konuda bürocu çalışanların amir yetkisine sahip oldukları hissiyatıyla personel çalışma ve düzeni hakkında yönlendirme yaparak etki altına bırakmaları hususudur. Bu duruma amirler tarafından müsade edilmemesi gerekir.

Arkadaşlar her birimin zorunlu olaram bürosu bulunmaktadır. Bunda bir sorun yok ancak büro personel sayısı kadar veya yarısı kadar içerde masada görev yapan bürocular bulunmaktadır. Son derece gereksiz personel görevlendirmesi mevcut, bürocuların totaldeki sayısı basite alınmayacak kadar fazladır. Gih memurlarının bir çoğu atıl görevlerde heba olmaktadır. Yapılacak bir düzenleme ve liyakat taramasından sonra memurları büroların asli çalışanı yapıp bürocu abilerimizi sokakta asli görevlerde çalıştırılabilirler.Bu olması gereken yöneticilerimizin mutlaka üzerinde durması gereken bir konudur. Diğer bir konuda bürocu çalışanların amir yetkisine sahip oldukları hissiyatıyla personel çalışma ve düzeni hakkında yönlendirme yaparak etki altına bırakmaları hususudur. Bu duruma amirler tarafından müsade edilmemesi gerekir.