Bürolarda polis yerine sivil memur olmalı

kadın polis memuru olarak yazıyorum teşkilatımızda çoğu bayan polis pek fazla çalışmadan maaş alıyor. geçe çalışmayı çoğu kabul etmiyor . ( eşleri gece çalışanı ayırıyorum ) . çoğu sabah 8 akşam 5 çalışmak istiyor. 9 yıllık memurum ilk 1.5 yılım sokakta trafik polisliği olarak başladı. 7 yıldır da grup mukakitliği yapıyorum. küçük çocuğum olmasına rağmen 2. yaşını doldurur doldurmaz 12 36 sistemine başladım. 6 yıldır devam ediyor. ama bakıyorum çoğu büro memuru erkek ve çoğunluğu kadın gece bile çalışmak istemiyor . kimse kusura bakmasın durum bu

kadın polis memuru olarak yazıyorum teşkilatımızda çoğu bayan polis pek fazla çalışmadan maaş alıyor. geçe çalışmayı çoğu kabul etmiyor . ( eşleri gece çalışanı ayırıyorum ) . çoğu sabah 8 akşam 5 çalışmak istiyor. 9 yıllık memurum ilk 1.5 yılım sokakta trafik polisliği olarak başladı. 7 yıldır da grup mukakitliği yapıyorum. küçük çocuğum olmasına rağmen 2. yaşını doldurur doldurmaz 12 36 sistemine başladım. 6 yıldır devam ediyor. ama bakıyorum çoğu büro memuru erkek ve çoğunluğu kadın gece bile çalışmak istemiyor . kimse kusura bakmasın durum bu