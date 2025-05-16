Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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16 Mayıs 2025 12:34
Bürolarda polis yerine sivil memur olmalı

Arkadaşlar her birimin zorunlu olaram bürosu bulunmaktadır. Bunda bir sorun yok ancak büro personel sayısı kadar veya yarısı kadar içerde masada görev yapan bürocular bulunmaktadır. Son derece gereksiz personel görevlendirmesi mevcut, bürocuların totaldeki sayısı basite alınmayacak kadar fazladır. Gih memurlarının bir çoğu atıl görevlerde heba olmaktadır. Yapılacak bir düzenleme ve liyakat taramasından sonra memurları büroların asli çalışanı yapıp bürocu abilerimizi sokakta asli görevlerde çalıştırılabilirler.Bu olması gereken yöneticilerimizin mutlaka üzerinde durması gereken bir konudur. Diğer bir konuda bürocu çalışanların amir yetkisine sahip oldukları hissiyatıyla personel çalışma ve düzeni hakkında yönlendirme yaparak etki altına bırakmaları hususudur. Bu duruma amirler tarafından müsade edilmemesi gerekir.


Brse
Şef
16 Mayıs 2025 12:46

Kesinlikle. Polis sokakta olmalı. Bayan çok az alınmalı. Bürolar sivil memur olmali


kral122
Daire Başkanı
16 Mayıs 2025 12:48

Bayan memur olmadan olmaz

Brse, 2 gün önce

Kesinlikle. Polis sokakta olmalı. Bayan çok az alınmalı. Bürolar sivil memur olmali


Brse
Şef
16 Mayıs 2025 12:48

Ayrıca sivil memur alınınca polis den az maaş verilecegi için tasarruf yapılır.


Brse
Şef
16 Mayıs 2025 12:52

Torpilini bulan büroya geçmiş .karakol ekip kostursun. Adalet yok


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 12:55

Bayan madem çok az alınmalı teyze hanim,zamaninda keşke bayandan sayıp senide almasalarmis teskilat en azından bir papagandan kurtulmuş olurmuş,

Brse, 2 gün önce

Kesinlikle. Polis sokakta olmalı. Bayan çok az alınmalı. Bürolar sivil memur olmali


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 12:57

Sen sokakta mı çalışıyorsun teyze

Brse, 2 gün önce

Torpilini bulan büroya geçmiş .karakol ekip kostursun. Adalet yok


yellowstone01
Memur
16 Mayıs 2025 13:30
kadın polis memuru olarak yazıyorum teşkilatımızda çoğu bayan polis pek fazla çalışmadan maaş alıyor. geçe çalışmayı çoğu kabul etmiyor . ( eşleri gece çalışanı ayırıyorum ) . çoğu sabah 8 akşam 5 çalışmak istiyor. 9 yıllık memurum ilk 1.5 yılım sokakta trafik polisliği olarak başladı. 7 yıldır da grup mukakitliği yapıyorum. küçük çocuğum olmasına rağmen 2. yaşını doldurur doldurmaz 12 36 sistemine başladım. 6 yıldır devam ediyor. ama bakıyorum çoğu büro memuru erkek ve çoğunluğu kadın gece bile çalışmak istemiyor . kimse kusura bakmasın durum bu

Brse
Şef
16 Mayıs 2025 13:44

Sen polis değilsin kardeş . Uzaklaş

Mazikalbimdeyaradir, 2 gün önce

Bayan madem çok az alınmalı teyze hanim,zamaninda keşke bayandan sayıp senide almasalarmis teskilat en azından bir papagandan kurtulmuş olurmuş,


Brse
Şef
16 Mayıs 2025 13:45

Karakol müracaat. Çakma 12 36

Mazikalbimdeyaradir, 2 gün önce

Sen sokakta mı çalışıyorsun teyze


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 13:47

Sokakta değilsin yani,kac yıl aktif sokakta çalıştın,bayanlar büroda çalışmasın diyen bir teyzenin meslek hayatı boyunca sokakta çalışmış olması lazım çünkü.

Brse, 2 gün önce

Karakol müracaat. Çakma 12 36


Brse
Şef
16 Mayıs 2025 13:47

Ne propagandası . İyi misin sen. Gerçekler bunlar

Mazikalbimdeyaradir, 2 gün önce

Bayan madem çok az alınmalı teyze hanim,zamaninda keşke bayandan sayıp senide almasalarmis teskilat en azından bir papagandan kurtulmuş olurmuş,


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 13:49

Çok komiksin teyze tabi söylediklerim zoruna gitti değil mi,evet ben senin gibi meslektaşları hakkında hemde hemcinsleri hakkında sanki kendisi 20 yıl büro yüzü görmemiş sokakta çalışmış gibi konuşan bir polis değilim.ben meslektaşlarının zarar görmesini istemeyen bir polisim bence sen uza hadi

Brse, 2 gün önce

Sen polis değilsin kardeş . Uzaklaş


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 13:50

Kac yıl büroda çalıştın diye sordum teyze,

Brse, 2 gün önce

Ne propagandası . İyi misin sen. Gerçekler bunlar


Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
16 Mayıs 2025 14:59

Sivil memurun sendikası var.aksam ve hafta sonu calistiramassin


Dnipro06
Aday Memur
16 Mayıs 2025 15:03
Neyin tartışmasını yapıyorsunuz başlığı açan arkadaş haklı , ayrıca gece alkollü bayan için bayan memur talep ediyorum 1.5 milyonluk yerde herkes yok çekiyor çünkü yok onun için bayan memur azaltılmalı polis demek sokak demektir

Proletariat
Daire Başkanı
16 Mayıs 2025 15:06
Ablacım çakma 12 36 mı orijinal 12 36 mı çalışıyorsun? istirahitli günün bozuluyor mu? Ek görev durumun nedir?
yellowstone01, 2 gün önce
kadın polis memuru olarak yazıyorum teşkilatımızda çoğu bayan polis pek fazla çalışmadan maaş alıyor. geçe çalışmayı çoğu kabul etmiyor . ( eşleri gece çalışanı ayırıyorum ) . çoğu sabah 8 akşam 5 çalışmak istiyor. 9 yıllık memurum ilk 1.5 yılım sokakta trafik polisliği olarak başladı. 7 yıldır da grup mukakitliği yapıyorum. küçük çocuğum olmasına rağmen 2. yaşını doldurur doldurmaz 12 36 sistemine başladım. 6 yıldır devam ediyor. ama bakıyorum çoğu büro memuru erkek ve çoğunluğu kadın gece bile çalışmak istemiyor . kimse kusura bakmasın durum bu

eslns
Aday Memur
16 Mayıs 2025 15:09
Şuan emniyette sürüsüyle gih Personeli mevcut. Verilecek yer bile yok. Birde şu anlayış var. Bürolarda sivil personel verseler bile birde onlar başına yine polis veriliyor yine aynı şey. Bu saçmalığın son bulması lazim

Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
16 Mayıs 2025 15:25

6000 gih var

eslns, 2 gün önce
Şuan emniyette sürüsüyle gih Personeli mevcut. Verilecek yer bile yok. Birde şu anlayış var. Bürolarda sivil personel verseler bile birde onlar başına yine polis veriliyor yine aynı şey. Bu saçmalığın son bulması lazim

memuraday-y
Şube Müdürü
16 Mayıs 2025 19:49

E hani hep diyorlar şubeler çalıştıracak adam bulamıyor diye? Bence de öyle?


Polistirmeslegim
Aday Memur
16 Mayıs 2025 20:58

Abla yazdıklarını okuyunca gözlerim doldu. Allah senden razı olsun aldığın her kuruş benim görüşüme göre helaldir (haddim olmayarak) teşkilattaki hemcinslerine çok güzel bir örnek olursun inşallah yolun açık olsun.

yellowstone01, 2 gün önce
kadın polis memuru olarak yazıyorum teşkilatımızda çoğu bayan polis pek fazla çalışmadan maaş alıyor. geçe çalışmayı çoğu kabul etmiyor . ( eşleri gece çalışanı ayırıyorum ) . çoğu sabah 8 akşam 5 çalışmak istiyor. 9 yıllık memurum ilk 1.5 yılım sokakta trafik polisliği olarak başladı. 7 yıldır da grup mukakitliği yapıyorum. küçük çocuğum olmasına rağmen 2. yaşını doldurur doldurmaz 12 36 sistemine başladım. 6 yıldır devam ediyor. ama bakıyorum çoğu büro memuru erkek ve çoğunluğu kadın gece bile çalışmak istemiyor . kimse kusura bakmasın durum bu
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