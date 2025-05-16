Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 14:12
2025 ATAMA SONUÇLARI

Son duyumları buradan paylaşalım

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Mayıs ödüllendirmesiMazeret ataması 2025İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİcralık polisler2025 banka promosyonuMeslekten çıkarma cezası alıp başka kuruma atanmakYeni atama yönetmeliği hakkındaBürolarda polis olmamalı, sivil memur olmalıEgm sivil memur atama sayfası

Sözlük

cam balkon 1 hayırlı cumalar 1 Galatasaray 3 kapıyı vurup çıkmak 1 İkizler Paradoksu 1 araba değiştirme merakı 1 Aç karnına kola içmek 3 ulaşgkc 5 Planlı proğramlı yaşamak 1 gitarla fotoğraf çektirmek 3

Son Haberler

Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği CezasıBIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında ArtışİDDK'dan arazi tazminatına ilişkin önemli kararSahte Araç Kiralama Sitesiyle 160 Milyon Liralık VurgunAdana'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü