Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2025 14:15
Eş durumu atama mazeret

Sayın Meslek Büyüklerim; Adalet Bakanlığına 2022 yılında kadrolu infaz ve koruma memuru olarak atandım ve yaklaşık 3 yılı aşkın süredir görev yapmaktayım. Şu anda Sakarya Adliyesi İlk Derece Yargı Adalet Komisyonu'na bağlı olarak görevimi sürdürüyorum. Eşim de 2022 yılında Adalet Bakanlığına kadrolu zabıt katibi olarak atanmış olup, Muğla ili Milas Adliyesi Komisyonuna bağlı olarak Milas'ta çalışmaktadır. Bu dönem eş durumu nedeniyle eşimin Sakarya'ya tayinini talep etmek istiyoruz. Her iki kurumda da personel ihtiyacı ve eksiği bulunduğunu biliyoruz. Sakarya'yı tercih etme nedenlerimiz arasında: Sakarya Adliyesi'ne bağlı kampüs alanı içinde lojman imkanı bulunması, Ferizli Adliyesi gibi aynı komisyona bağlı mülhakat adliyelerin yakın mesafede olması, Cezaevine yakınlık (yaklaşık 4 km) ve şehir içi servis imkanlarının bulunması, Milas Adliyesi'ne bağlı cezaevi bulunmaması ve en yakın cezaevinin Bodrum'da yer alması, ayrıca Milas'ta servis imkanının olmaması, gibi önemli nedenler yer almaktadır. Bu bağlamda sormak isterim: Eşim için Sakarya'ya tayin talebimizi hangi mevzuat hükümlerine ve hangi yöntemlere dayandırarak gerçekleştirebiliriz? Başvuruda bulunurken özellikle dikkat etmemiz gereken yasal dayanaklar, dilekçe örnekleri veya uygulamada kabul edilen gerekçeler nelerdir? Bilgilendirmeniz ve yol göstermeniz halinde çok memnun olurum. Saygılarımla.


E.Kayı Han
Editor
16 Mayıs 2025 14:19

Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle komisyonlar arası nakil çalışması için duyuru yapılacak (havuz tayini) Önce oradan istesin oradan çıkmazsa eş durumu tayin talebinde bulunsun.

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