KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Mayıs 2025 15:29
Eş Durumu Tayini

Arkadaslar ben kamu personeli olarak atansam eşim de öğretmen olarak atandığında tayini hemen olur mu kaç yılda olur

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