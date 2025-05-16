KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Mayıs 2025 17:29
Atama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?

Merhaba herkese, öğrendiğim kadarı ile arşiv araştırmam bitmiş ve dosyam atama şubesine gitmiş. Şimdi orada onay için bekliyor. Sizce bu onay süreci kaç gün sürer? Benzer durumda olup beklemiş olanlar fikir belirtebilir mi?

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