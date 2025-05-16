KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Mayıs 2025 17:56
KPSS

kpss yaş sınırı geliştiştirilecekmiş resmi gazetede yayimlanacak diye okudum haber sitesinde dogru mu dogru ise kaç yaşına çekilecek ??


crops35
Editor
16 Mayıs 2025 18:36

https://www.memurlar.net/haber/1135828/memurlarda-35-yas-siniri-genisletildi-mi.html

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