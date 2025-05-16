Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2025 18:12
Tayinler haftasonu açıklancakmı ?

Bugün tayinler imzaya çıkmış deniliyor jandarma ve sahil güvenlik daha önce imzalanmiş emniyet bekleniyormuş bilgisi olan varmı?


Mehme14
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:15
25 Mayıs olarak duyduk ama kesin değil söylenti

Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:19

Böyle paylasimlar yapilmasin diye 2.5 ay önceden icisleri bakanı kendi ağzından açıklama yaptı 25 mayısta düğmeye basacağım ve açıklayacağız diye.hala neyin kafasını yaşıyorsunuz icisleri bakanından daha üst makam mi var teskilatta


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:20

Icisleri bakanının verdigi tarihe söylenti diyor hey yarabbim

Mehme14, 1 saat önce
25 Mayıs olarak duyduk ama kesin değil söylenti

uluslararası2
Şube Müdürü
16 Mayıs 2025 18:21

Kardeşim tamam söyledi de 3-5 gün öncesinden 1 hafta öncesinden açıklamasında engel bir şey var mı . Şifaen söylenmiş bir şey. genelgede yönetmelikte var mı 25 inde açıklanacak diye

Mazikalbimdeyaradir, 1 saat önce

Böyle paylasimlar yapilmasin diye 2.5 ay önceden icisleri bakanı kendi ağzından açıklama yaptı 25 mayısta düğmeye basacağım ve açıklayacağız diye.hala neyin kafasını yaşıyorsunuz icisleri bakanından daha üst makam mi var teskilatta


Mehme14
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:21
ben bakanın açıklamasını duymadım sadece sayfalarda yorumlarsa şahit oldum

Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:24

Icisleri bakanı 25 mayıs dediyse emniyet ne 1 gün önce nede 1 gün sonra açıklamaz,yetki bakanda

uluslararası2, 1 saat önce

Kardeşim tamam söyledi de 3-5 gün öncesinden 1 hafta öncesinden açıklamasında engel bir şey var mı . Şifaen söylenmiş bir şey. genelgede yönetmelikte var mı 25 inde açıklanacak diye


memure1989
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:24

Sayın bakanımızın söylediği tarih doğrudur erken açıklanma ihtimalide olabilir ben 25 mayıs en geç


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:25

Swat3410 sayfayı kapatırmisin


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:26

Bakan en geç demedi.25 mayısta düğmeye ben basacağım ve polislerimizin tayinlerini açıklayacağız dedi.misli muşlu konuşmadı net ve açık

memure1989, 1 saat önce

Sayın bakanımızın söylediği tarih doğrudur erken açıklanma ihtimalide olabilir ben 25 mayıs en geç


Mehme14
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:27
inşallah erken açıklanır stresten kurtulmuş oluruz
memure1989, 1 saat önce

Sayın bakanımızın söylediği tarih doğrudur erken açıklanma ihtimalide olabilir ben 25 mayıs en geç


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:28

Kesin olan tarihten bile balon üretmeye çalışan bir guruh bir zihniyet nasıl bu teskilatta valla hayret ediyorum.


memure1989
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:28

Kardeşim neden öyle diyorsun imzalanmışsa beklemenin anlamı yok her an açıklanabilir

Mazikalbimdeyaradir, 1 saat önce

Swat3410 sayfayı kapatırmisin


akbey aslan
Şef
16 Mayıs 2025 18:39
Bu yıl telefona sms olarak gelecek deniyor atama sonuçları doğru mu

Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 18:42

Resmi olarak böyle bir açıklama yapılmadı.

akbey aslan, 58 dk. önce
Bu yıl telefona sms olarak gelecek deniyor atama sonuçları doğru mu

uluslararası2
Şube Müdürü
16 Mayıs 2025 18:51

Niye kapatacakmış

Mazikalbimdeyaradir, 1 saat önce

Swat3410 sayfayı kapatırmisin


Abuzittinkilkuyruk
Aday Memur
16 Mayıs 2025 18:56

Her an açıklanabilir


memure1989
Aday Memur
16 Mayıs 2025 19:03

Arkadaşlar burda kötü birsey söylemiyoruz haftaya zaten açıklanacak en geç


Mazikalbimdeyaradir
Şef
16 Mayıs 2025 19:09

En geç en erken diye bir şey yok arkadaşım tarih net ve acik 25 mayis

memure1989, 34 dk. önce

Arkadaşlar burda kötü birsey söylemiyoruz haftaya zaten açıklanacak en geç

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