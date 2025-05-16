Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2025 20:48
kamu işçilerine neden yüksek maaş veriliyor

evet arkadaşlar soru basit. devletin bunu yapmaktaki amacı nedir?

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