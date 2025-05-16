19 mayis kutlama programi

ilkokullarda çalışan öğretmenler 19 mayis günü ilce merkezinde liselerin yaptığı kutlama programına katılmak zorunda mı. ilkokullar gelecek hafta içi okullarda kendi programlarını yapacak. ben il merkezinde ikamet ediyorum. onları izlemek istiyorum.

ilkokullarda çalışan öğretmenler 19 mayis günü ilce merkezinde liselerin yaptığı kutlama programına katılmak zorunda mı. ilkokullar gelecek hafta içi okullarda kendi programlarını yapacak. ben il merkezinde ikamet ediyorum. onları izlemek istiyorum.