Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Mayıs 2025 21:01
19 mayis kutlama programi
ilkokullarda çalışan öğretmenler 19 mayis günü ilce merkezinde liselerin yaptığı kutlama programına katılmak zorunda mı. ilkokullar gelecek hafta içi okullarda kendi programlarını yapacak. ben il merkezinde ikamet ediyorum. onları izlemek istiyorum.

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